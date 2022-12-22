Объявлен конкурс на пост главы Отрадного

В Отрадном объявили конкурс на должность главы города. Такое решение было принято на заседании гордумы.

Прием документов на конкурсный отбор начался с 21 декабря и продлится до 30 января 2023 года.

Обязанности главы Отрадного исполняет Оксана Зеленская. Ранее она занимала должность первого заместителя мэра, а до этого руководила аппаратом администрации города.

Прежний глава города Александр Бугаков был уволен с этой должности «в связи с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда». Полгода назад мэра признали виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности с причинением крупного ущерба и приговорили к штрафу.

Ани Айвазян