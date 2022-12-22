Александр Басенко стал заместителем главы администрации Пензы по экономике

Бывший глава администрации Пензы Александр Басенко, досрочно сложивший полномочия на этой неделе, назначен заместителем главы администрации по экономике и развитию предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации пояснили, что господин Басенко приступил к исполнению должностных обязанностей 21 декабря. Александр Басенко сложил полномочия 20 декабря в связи с принятием поправок в устав Пензы, которыми статус главы города присваивается главе администрации, а спикер городской думы, ранее бывший главой города, становится председателем гордумы.

Обязанности главы администрации города с 21 декабря исполняет первый заместитель по организации деятельности администрации Пензы Олег Денисов.

Сергей Петунин