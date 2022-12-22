В Омске ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

Власти Омска приняли решение ограничить розничную продажу алкоголя в период новогодних праздников - с 23 декабря по 7 января, сообщает мэрия.

Запрет касается территорий, где будут проводиться праздничные мероприятия - концерты, фестивали, праздники, представления и другие культурно-массовые, а также спортивные мероприятия. Мэрия уточняет, что в числе таких локаций – площадка возле цирка, где пройдут открытие главной городской елки, новогодние и рождественские представления, территория сквера им. Дзержинского, а также территории, прилегающие к Центру лыжного спорта», где будут проходить «Лыжные гонки на призы Деда Мороза».

Контроль за деятельностью торговых объектов, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий, будет осуществлять полиция.

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Анна Егорова