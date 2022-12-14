Спиртное выносят из домов

В Республике Хакасия могут ужесточить антиалкогольное законодательство. Саяногорский горсовет предложил полностью запретить в регионе продажу спиртных напитков в заведениях общепита, размещенных на первых этажах жилых домов и возле них. Основанием для инициативы стали жалобы жителей на нетрезвых клиентов заведений. В верховном совете республики опасаются, что такой законопроект может нанести значительный ущерб бизнесу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президиум верховного совета Хакасии 14 декабря принял к рассмотрению законопроект, вносящий изменения в республиканский закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Документ от имени инициатора — саяногорского горсовета — представил его спикер Виталий Ситников.

Законопроект предлагает установить полный запрет на розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В 2020 году рес­публиканский закон уже запретил розничную продажу алкоголя в таких торговых точках, но только тех, где площадь зала для обслуживания не превышает 20 кв. м. По данным инициаторов нового законопроекта, проблему это не решило. «Объекты общественного питания, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, расположенные в многоквартирных домах, занимают от одной до четырех квартир, общая площадь которых составляет от 20 и более квадратных метров»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Целью новой поправки в саяногорском горсовете назвали «снижение количества заведений, торгующих спиртосодержащей продукцией, в многоквартирных домах и восстановление прав граждан на благоприятную среду их жизнедеятельности». Речь идет о поддержании порядка в домах, жителям которых приходится постоянно сталкиваться с нетрезвыми клиентами общепита. Решение выйти в региональный парламент с законодательной инициативой саяногорский горсовет принял на своей сессии в конце ноября этого года.

Законопроект вызвал целый ряд вопросов и замечаний. По словам члена президиума верховного совета Валерия Старостина, из выступления спикера саяногорского горсовета можно было сделать вывод, что «это проблема лишь одного заведения города Саяногорска». «Если взять законопроект так, как они (горсовет Саяногорска.— „Ъ“) сформулировали, можно заведения по всей центральной улице Абакана позакрывать»,— высказал депутат „Ъ-Сибирь“ свои опасения. По мнению господина Старостина, законопроект необходимо как минимум доработать, предварительно собрав мнения крупнейших муниципалитетов.

Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, законопроект направлен на проработку в профильный комитет рес­публиканского парламента — по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту.

Исполнительная ветвь власти Саяногорска, третьего по численности населения города Хакасии, инициативу городского парламента полностью поддерживает. Как пояснила „Ъ-Сибирь“ и. о. мэра Оксана Воронина, основой для принятия такого решения стали непрекращающиеся из года в год обращения и жалобы граждан в адрес администрации муниципалитета и депутатов городского совета. По ее словам, жители жалуются на нарушения общественного порядка, требуют соблюдать их право на безопасное и комфортное проживание. В мэрии Абакана не стали комментировать саяногорскую инициативу до ее рассмотрения в горсовете столицы и крупнейшего города Республики Хакасия. Сессия муниципального парламента, на которой предполагается это сделать, состоится 20 декабря.

Оборот спиртных напитков в Хакасии находится в ведении министерства финансов. Получить комментарий ведомства вчера не удалось. «Однозначно могу сказать, что только запретительными мерами эта проблема нерешаема»,— сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в рес­публике Василий Кудашкин.

Инициативы по ужесточению антиалкогольного законодательства появляются и в других сибирских регионах. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в конце октября горсовет Норильска решил обратиться в законодательное собрание Красноярского края с предложением разрешить магазинам торговать спиртным только с 20:00 до 11:00 (в настоящее время — с 08:00 до 23:00). В столице Заполярья необходимость такой меры объясняют ростом числа преступлений, совершаемых людьми в состоянии алкогольного опьянения, в том числе вахтовиками.

Валерий Лавский