Курс доллара. Прогноз на 22-23 декабря

Денис Буйволов,

аналитик Девальвационный импульс затухает Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 68,2–71,2. Рубль продолжает вести себя выраженно слабо, несмотря на рост цен на нефть, общерыночный позитив и фактор налогового периода. Российская валюта находится под давлением фундаментального сдвига в соотношении экспортных доходов, которые начали сжиматься из-за общего падения уровня цен на нефть и действия санкционных ограничений, а также импортных потоков, традиционно растущих под новый год. В то же время видится, что девальвационный импульс затухает, достигнув сильной зоны сопротивления 70–72, и, возможно, вблизи этих уровней пара доллар-рубль будет в ближайшее время искать новый баланс.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Против российской валюты играет постепенное восстановление импорта и санкционное давление Ослаблению рубля в текущем периоде способствовал ряд очевидных факторов. В частности, снижение экспортных доходов на фоне введения потолка цен на нефть, включая коррекцию нефтяных котировок сегодня. А также против российской валюты играет постепенное восстановление импорта и санкционное давление со стороны ряда стран. Временным фактором ослабления рубля можно считать всплеск спроса на валюту со стороны отдельных крупных участников рынка. Налоговый период может оказать поддержку рублю, причем как на этой неделе, так и на следующей. Но укрепления национальной валюты в среднесрочной перспективе на уровнях ниже 70 руб. эксперты уже не прогнозируют. Силу тренда на укрепление корзины валют против рубля будут определять объемы реализованных российских энергоносителей и в целом системное влияние геополитических факторов.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Вероятность возврата курса к отметке 68 руб./$ сохраняется На текущей неделе рубль значительно ослабел против иностранных валют. Курс преодолел сначала ключевую отметку в 65 руб./$, а затем и отметку в 70 руб./$. Несмотря на приближение налогового периода, уровень волатильности только вырос. В связи с этим расширяем прогнозируемый торговый диапазон до 68–73 руб./$ до конца недели. Вероятность возврата курса к отметке 68 руб./$ сохраняется, но пока все говорит о высокой вероятности дальнейшего роста курса к отметке 71 руб./$ и выше до конца недели. Из важных событий выделяем публикацию в пятницу индекса потребительского доверия в США от Университета Мичигана. Выход данных хуже ожиданий участников рынка спровоцирует негативные ожидания, что окажет давление и на локальные валюты.