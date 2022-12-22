Курс доллара. Прогноз на 22-23 декабря

На текущей неделе обесценение российский валюты ускорилось. По данным Московской биржи, курс доллара составил по итогам торгов в среду 70,995 руб./$, что на 6,44 руб. выше значений закрытия пятницы. Слабость рубля связана с падением российского экспорта нефти в Европу, ростом импорта в страну, а также новостями о возможном потолке цен на российский газ.;
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|63.50-64.50
|Банк Зенит
|63.50-64.50
|Банк Русский Стандарт
|64.00-66.00
|Экспобанк
|63.50-65.50
|«БКС Мир инвестиций»
|63.00-65.00
|Консенсус-прогноз *
|64.30
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Девальвационный импульс затухает
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 68,2–71,2. Рубль продолжает вести себя выраженно слабо, несмотря на рост цен на нефть, общерыночный позитив и фактор налогового периода. Российская валюта находится под давлением фундаментального сдвига в соотношении экспортных доходов, которые начали сжиматься из-за общего падения уровня цен на нефть и действия санкционных ограничений, а также импортных потоков, традиционно растущих под новый год. В то же время видится, что девальвационный импульс затухает, достигнув сильной зоны сопротивления 70–72, и, возможно, вблизи этих уровней пара доллар-рубль будет в ближайшее время искать новый баланс.
Против российской валюты играет постепенное восстановление импорта и санкционное давление
Ослаблению рубля в текущем периоде способствовал ряд очевидных факторов. В частности, снижение экспортных доходов на фоне введения потолка цен на нефть, включая коррекцию нефтяных котировок сегодня. А также против российской валюты играет постепенное восстановление импорта и санкционное давление со стороны ряда стран. Временным фактором ослабления рубля можно считать всплеск спроса на валюту со стороны отдельных крупных участников рынка. Налоговый период может оказать поддержку рублю, причем как на этой неделе, так и на следующей. Но укрепления национальной валюты в среднесрочной перспективе на уровнях ниже 70 руб. эксперты уже не прогнозируют. Силу тренда на укрепление корзины валют против рубля будут определять объемы реализованных российских энергоносителей и в целом системное влияние геополитических факторов.
Вероятность возврата курса к отметке 68 руб./$ сохраняется
На текущей неделе рубль значительно ослабел против иностранных валют. Курс преодолел сначала ключевую отметку в 65 руб./$, а затем и отметку в 70 руб./$. Несмотря на приближение налогового периода, уровень волатильности только вырос. В связи с этим расширяем прогнозируемый торговый диапазон до 68–73 руб./$ до конца недели. Вероятность возврата курса к отметке 68 руб./$ сохраняется, но пока все говорит о высокой вероятности дальнейшего роста курса к отметке 71 руб./$ и выше до конца недели. Из важных событий выделяем публикацию в пятницу индекса потребительского доверия в США от Университета Мичигана. Выход данных хуже ожиданий участников рынка спровоцирует негативные ожидания, что окажет давление и на локальные валюты.
С учетом предстоящих платежей в 1,44 трлн руб. более вероятно восстановление позиций российской валюты
Стремительное ослабление рубля выглядит избыточным даже с учетом вероятного снижения объемов экспортных поступлений и снижения средней рублевой цены барреля в текущем месяце на 10% по сравнению с ноябрем. Объем торгов в паре рубль/доллар вырос в среднем на 30% за последнюю неделю, что свидетельствует об увеличении спекулятивной составляющей. Приближение крупных платежей налогового периода и привлекательные для экспортеров уровни обменных курсов должны поддержать рубль до конца текущей недели. Негативным сигналом может стать неспособность рубля хотя бы частично компенсировать потери в разгар налогового периода, это может открыть путь к дальнейшему ослаблению. Тем не менее, с учетом предстоящих платежей в 1,44 трлн руб. более вероятно восстановление позиций российской валюты.