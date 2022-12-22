Проект директора Нововоронежской АЭС вошел в число победителей Национальной экологической премии

Одной из лучших экоинициатив Национальной экологической премии Медиагруппы «Комсомольская правда» признан проект директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова «Мы – за ЭКОпоколения», который по итогам народного голосования занял 2-е место в номинации «Эколидер».



Фото: из архива УИОС

В рамках проекта реализованы мероприятия по устойчивому развитию, экопросвещению молодежи, вовлечению ее в экологический активизм. Одна из целей проекта – поделиться лучшими практиками в области культуры безопасности.

Коллектив авторов Нововоронежской АЭС под руководством Владимира Поварова издал и передал на российские и зарубежные АЭС, в опорные вузы Росатома 12 научно-технических пособий. Были разработаны информационно-обучающие материалы «Цели устойчивого развития ООН – ESG-повестка – Новая реальность», тиражирующиеся по регионам РФ. На системной основе проводится подготовка, поддержание квалификации, стажировка персонала НВ АЭС и зарубежных АЭС по направлению «Охрана окружающей среды». Также в рамках общероссийской акции «Родные берега» снято 2 фильма для повышения уровня экопросвещенности подрастающего поколения.

В номинации «Эколидер» соревновались руководители и эксперты, добившиеся наиболее значительных успехов в публичной деятельности по экологизации.

«Считаю важным и необходимым делиться положительным опытом по вовлечению в процесс профессионального образования и экологического просвещения со всеми заинтересованными сторонами, в первую очередь, в рамках таких национальных проектов, как экопремия «Комсомольской правды». Обмен лучшими практиками – это всегда новые идеи, новая информация, новый опыт, что само по себе бесценно», – сказал директор НВ АЭС Владимир Поваров.

В этом году в экологической премии участвовало 148 проектов в 7 разных номинациях. Оценка проектов осуществлялась по итогам народного голосования и мнения экспертного жюри. Основная миссия премии – объединение усилий власти, бизнеса, науки, НКО и СМИ для разработки идей по защите окружающей среды и повышения уровня экологической культуры.