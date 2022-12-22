В Крыму задержали лидера ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Крыму пресекли деятельность крупной ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы», жителю Симферополя предъявили обвинения в организации ее деятельности. Об этом «Ъ» сообщили в управлении СКР по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, безработный 53-летний житель Симферополя более пяти лет организовывал на территории Симферопольского района пропагандистские собрания общины, на которых ее сторонники изучали и обсуждали запрещенную литературу, способы ее распространения, а также занимался сбором пожертвований. Несмотря на методы конспирации, оперативники вычислили его. На территории Симферополя и Симферопольского района проведено два десятка обысков, в ходе которых изъято значительное количество доказательств противоправной деятельности ячейки.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), главному подозреваемому предъявлено обвинения. Круг иных лиц, причастных к поддержанию работы общины, устанавливается»,— уточнили в ГСУ СКР по РК и Севастополю.

Напомним, ранее по аналогичному обвинению были задержаны несколько лидеров ялтинской ячейки запрещенной в РФ секты.

Александр Дремлюгин, Симферополь