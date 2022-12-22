В Новороссийске возобновят строительство спорткомплекса «Черноморский», замороженное в 2009 году

Власти Новороссийска заключили контракт с подрядчиком на строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский», замороженное 13 лет назад из-за финансовых проблем и недобросовестных подрядчиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Завершение работ запланировано на 2024 год. Контрактом предусмотрено создание четырех функциональных зон, включая ледовую арену и плавательный бассейн. Как отметил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Краснодарского края Максим Мысаков, подготовительные работы начнут в ближайшее время.

Стоимость договора составит 1,4 млрд руб. Работы выполнит строительная компания из Адыгеи «Агротранс». Площадь четырехэтажного здания дворца составит 23,6 тыс. кв. м. Участок под застройку занимает 2,6 га.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Агротранс» зарегистрировано в 2009 году в Майкопском районе Адыгеи. Основной вид деятельности компании — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Совладельцами предприятия являются Ирина Белова (75%) и ЗАО «Агротранс» (25%). В 2021 году выручка компании составила 361,6 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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