Hennessey Performance готовит 1000-сильный пикап Ford F-150 Raptor R

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance анонсировало проект доработки пикапа Ford F-150 Raptor R.

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Стандартный автомобиль оснащен 710-сильным компрессорным 5,2-литровым V8, который за счет установки более объемного нагнетателя, модернизации впускной и выпускной систем, оптимизации топливной системы и других доработок станет на 40% мощнее.

Для 1000-сильного пикапа также предложат стальные бампера, дополнительный свет, новые колесные диски и ряд фирменных аксессуаров от Hennessey Performance для кузова и интерьера.

Премьера нового Hennessey VelociRaptoR 1000 состоится в первом квартале 2023 года. Напомним, базовый Ford F-150 Raptor R был представлен летом 2022 года.

Максим Вершинин