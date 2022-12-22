«Как чиновник решит, так и будет»

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко прокомментировала проект закона, запрещающего работать дистанционно гражданам-нерезидентам. Документ обещают внести в Госдуму в ближайшей перспективе. Спикер Совфеда высказала пожелание, чтобы новый порядок распространялся не на все отрасли, а лишь на те, от которых зависит безопасность государства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что многим удаленщикам удастся сохранить рабочие места.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Заместитель главы фракции «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что в Госдуму внесут законопроект, который запрещает работу на удаленке из-за границы. Но не всем, а лишь определенным специалистам по ряду направлений. Соответствующий список подготовит правительство. Изначально речь шла об оборонке, банковской и информационной сферах. То есть при желании под запрет может попасть абсолютно любой специалист, поскольку, как мы видим, трактовки достаточно широкие.
Власть не рубит с плеча, не ставит перед фактом, а создает дискуссию — что, мол, есть разные позиции, и с простым человеком мы всегда мягко. Ущемлять его права не намерены, но и о безопасности забывать не стоит, так что приходится принимать сложные решения.
При этом депутаты создают лишь законодательную основу. Дальнейшая судьба так называемых удаленщиков в руках кабинета министров. Можно сразу предположить, что за возможность не попасть в данный перечень развернется нешуточная борьба. И кому-то будет-таки послабление, а кому-то нет.
Как мы знаем, Минцифры и лично его глава Максут Шадаев выступили против подобных решений. Почему — понятно, иногда случается, что самые ценные специалисты находятся именно за рубежом. Соответственно, их отсутствие ставит под сомнение достижение амбициозных целей и задач, поставленных перед страной.
Но компромисс нашли. Смысл в том, что как бы политическая часть — то есть показательно наказать уехавших — выполнена. Негодующая по этому поводу общественность должна быть довольна. И экономика при этом как бы не страдает. И волки сыты, и овцы целы.
В целом принцип «всем нельзя, но кому-то можно» и, соответственно, наоборот, достаточно распространен в нынешних российских реалиях. И затрагивает он многие сферы экономики и общественной жизни. Кроме того, может сложиться впечатление, что твою судьбу решают за тебя — как чиновник посчитает нужным, так и будет.
Повлиять теоретически можно, но для этого нужно обладать необходимыми возможностями и даром убеждения — не все граждане такими качествами располагают. Как бы то ни было, судьба так называемых удаленщиков по сути решена, тему можно считать закрытой. Минцифры или другое ведомство подготовит список, и кому-то не повезет. Но будем надеяться, что экономика не пострадает.
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