«Как чиновник решит, так и будет»

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко прокомментировала проект закона, запрещающего работать дистанционно гражданам-нерезидентам. Документ обещают внести в Госдуму в ближайшей перспективе. Спикер Совфеда высказала пожелание, чтобы новый порядок распространялся не на все отрасли, а лишь на те, от которых зависит безопасность государства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что многим удаленщикам удастся сохранить рабочие места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Заместитель главы фракции «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что в Госдуму внесут законопроект, который запрещает работу на удаленке из-за границы. Но не всем, а лишь определенным специалистам по ряду направлений. Соответствующий список подготовит правительство. Изначально речь шла об оборонке, банковской и информационной сферах. То есть при желании под запрет может попасть абсолютно любой специалист, поскольку, как мы видим, трактовки достаточно широкие.

Власть не рубит с плеча, не ставит перед фактом, а создает дискуссию — что, мол, есть разные позиции, и с простым человеком мы всегда мягко. Ущемлять его права не намерены, но и о безопасности забывать не стоит, так что приходится принимать сложные решения.

При этом депутаты создают лишь законодательную основу. Дальнейшая судьба так называемых удаленщиков в руках кабинета министров. Можно сразу предположить, что за возможность не попасть в данный перечень развернется нешуточная борьба. И кому-то будет-таки послабление, а кому-то нет.

Как мы знаем, Минцифры и лично его глава Максут Шадаев выступили против подобных решений. Почему — понятно, иногда случается, что самые ценные специалисты находятся именно за рубежом. Соответственно, их отсутствие ставит под сомнение достижение амбициозных целей и задач, поставленных перед страной.

Но компромисс нашли. Смысл в том, что как бы политическая часть — то есть показательно наказать уехавших — выполнена. Негодующая по этому поводу общественность должна быть довольна. И экономика при этом как бы не страдает. И волки сыты, и овцы целы.

В целом принцип «всем нельзя, но кому-то можно» и, соответственно, наоборот, достаточно распространен в нынешних российских реалиях. И затрагивает он многие сферы экономики и общественной жизни. Кроме того, может сложиться впечатление, что твою судьбу решают за тебя — как чиновник посчитает нужным, так и будет.

Повлиять теоретически можно, но для этого нужно обладать необходимыми возможностями и даром убеждения — не все граждане такими качествами располагают. Как бы то ни было, судьба так называемых удаленщиков по сути решена, тему можно считать закрытой. Минцифры или другое ведомство подготовит список, и кому-то не повезет. Но будем надеяться, что экономика не пострадает.

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