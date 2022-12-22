«Известия»: Госдума ужесточит законодательство о защите детей в интернете

Административная и уголовная ответственность за кибербуллинг и регистрация в соцсетях по паспортным данным — подобные нововведения планируют обсудить депутаты Госдумы в ходе заседания по защите детей в интернете в начале 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на парламентариев Нину Останину и Яну Лантратову. Ужесточение законодательства в области детской безопасности в сети может быть реализовано как через подготовку нового законопроекта, так и через «доработку» закона 2010 года.

По информации издания, Государственный университет управления (ГУУ) по заказу Госдумы провел исследование о восприятии детьми информации в интернете. Его результаты показали, что 72% респондентов сталкивались с «неприятным содержанием сайтов и в соцсетях», 47% — с информацией об употреблении и распространении наркотиков и алкоголя, а 14% — «обратили внимание на предложения заработать». Значение данной формулировки в материале «Известий» не раскрывается.

Эксперты ГУУ предложили депутатам разработать закон о соцсетях, который ограничивал бы доступ несовершеннолетних пользователей к онлайн-платформам. Госпожа Останина пояснила, что в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на доработке находится закон 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В 2021 году Роскомнадзор выступил с инициативой, согласно которой новые пользователи социальных сетей и мессенджеров должны будут указывать номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. По состоянию на декабрь 2022 года она все еще не реализована.

О предложениях российских властей по ужесточению контроля за пользователями соцсетей — в материале «Ъ» «Серпастый, соцсетястый».

Андрей Сапожников