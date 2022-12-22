Минздрав Иркутской области сообщил об отсутствии дефицита детского ибупрофена

Поставки и производство детского ибупрофена продолжаются, сообщили в минздраве Иркутской области. Там отметили, что «отсутствие в конкретной аптеке препарата с конкретным торговым наименованием не является признаком дефицита и связано с повышенным спросом со стороны населения в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом». На этой неделе иркутские СМИ сообщили об отсутствии в аптеках города детского «Нурофена» в суспензии.

«На российском рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь: общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 млн. упаковок», - сообщили в региональном минздраве со ссылкой на данные Росздравнадзора. Остатки препарата составляют более 8,5 млн. упаковок, что обеспечивает более, чем полугодовую потребность, отметили в минздраве.

Ситуация с высоким спросом на лекарства отмечается и в других регионах. Об отсутствии в городах Сибири отдельных позиций антибиотиков, например, популярных у покупателей амоксиклава и аугментина, сообщалось на сайтах крупных интернет-аптек:.Нехватку отдельных видов или лекарственных форм антибиотиков отметили в некоторых аптеках Новосибирска, Томска, Красноярского края.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова