Мантуров сообщил о найденных в «дружественных» странах материалах для производства военной экипировки

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью газете «Ведомости», что с начала частичной мобилизации предприятия был переформатированы под производство военной экипировки. По его словам, «потребовалось время», чтобы решить вопросы с сырьем и материалами, а недостающие объемы «добирали в дружественных странах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министр сказал, что в настоящее время в производстве экипировки задействовано более 500 предприятий. «Их более 500, кто подключился к этому заказу. И я могу сказать, что задача по обеспечению мобилизованных всем необходимым будет выполнена полностью»,— отметил господин Мантуров.

«Потребовалось время для решения вопросов с сырьем и материалами. Наращивали их производство по всей цепочке кооперации и добирали недостающие объемы в дружественных странах. В итоге предприятия, производящие экипировку, сейчас работают в три смены»,— сказал он в интервью.

25 октября премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению потребностей войск заявил, что для производства военной экипировки нужно подключить все мощности легкой промышленности, в том числе малые предприятия.