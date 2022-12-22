Газета «Коммерсантъ» 22.12.2022, 01:04 Показатели смотрения финальных матчей чемпионата мира по футболу в разные годы Выйти из полноэкранного режима Год Программа Телекомпания Дата Время начала Время окончания Рейтинг (%) Доля (%) 2022 Футбол. Чемпионат мира-2022 (Аргентина—Франция) «Матч ТВ» 18.12.2022 8:44 12:51 8,1 24,5 2018 Футбол. Чемпионат мира-2018 (Франция—Хорватия) «Россия 1» 15.07.2018 8:44 11:35 16,2 53,9 2014 Футбол. Чемпионат мира-2014 (Германия—Аргентина) «Первый канал» 13.07.2014 1:42 5:13 8,1 37,9 2010 Футбол. Чемпионат мира-2010 (Испания—Нидерланды) «Россия 1» 11.07.2010 1:00 4:28 9,3 37,3 2006 Футбол. Чемпионат мира-2006 (Франция—Италия) «Первый канал» 09.07.2006 12:46 4:05 12,3 45,0 Открыть в новом окне Источник: Mediascope, данные по аудитории старше 4 лет в городах РФ с населением больше 100 тыс. чел.