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Показатели смотрения финальных матчей чемпионата мира по футболу в разные годы

Год Программа Телекомпания Дата Время начала Время окончания Рейтинг (%) Доля (%)
2022 Футбол. Чемпионат мира-2022 (Аргентина—Франция) «Матч ТВ» 18.12.2022 8:44 12:51 8,1 24,5
2018 Футбол. Чемпионат мира-2018 (Франция—Хорватия) «Россия 1» 15.07.2018 8:44 11:35 16,2 53,9
2014 Футбол. Чемпионат мира-2014 (Германия—Аргентина) «Первый канал» 13.07.2014 1:42 5:13 8,1 37,9
2010 Футбол. Чемпионат мира-2010 (Испания—Нидерланды) «Россия 1» 11.07.2010 1:00 4:28 9,3 37,3
2006 Футбол. Чемпионат мира-2006 (Франция—Италия) «Первый канал» 09.07.2006 12:46 4:05 12,3 45,0

Источник: Mediascope, данные по аудитории старше 4 лет в городах РФ с населением больше 100 тыс. чел.

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