В аэропортах Москвы задержаны или отменены почти 60 рейсов

В столичных аэропортах на фоне непогоды отменены или задержаны 57 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на 22:44.

Из них во Внуково задержаны 13 рейсов, отменены 7;

во Внуково задержаны 13 рейсов, отменены 7; в Домодедово задержаны 18 рейсов, отменены 6;

в Шереметьево задержаны 7 рейсов, отменены 6.

Ранее МЧС по Москве со ссылкой на синоптиков предупреждало, что в период с 19 часов 21 декабря до 10 часов 22 декабря в столице ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), местами ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Тем временем ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил о ледяном дожде на севере Мособласти, в Дмитровском районе.

Мария Федотова