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Коммерсантъ FM
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ФК «Интернасьонал» выкупил у «Краснодара» Вандерсона Масиэла

Бразильский футбольный клуб «Интернасьонал» активировал опцию выкупа нападающего Вандерсона Масиэла у российского «Краснодара», сообщает пресс-служба российского клуба. Сумма сделки не уточняется.

Вандерсон Масиэл

Вандерсон Масиэл

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вандерсон Масиэл

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

26 июня 2017 года 28-летний Вандерсон Масиэл заключил контракт на пять лет с «Краснодаром». До этого он выступал за австрийскую команду «Ред Булл Зальцбург». В марте 2022 года футболист приостановил контракт и перешел в «Интернасьонал». В декабре 2022 года «Краснодар» объявил о продаже Вандерсона в «Интернасьонал».

Как уточнили в пресс-службе клуба, в составе «Краснодара» Вандерсон Масиэл провел 130 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.

Милена Костерева

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