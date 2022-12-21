ФК «Интернасьонал» выкупил у «Краснодара» Вандерсона Масиэла

Бразильский футбольный клуб «Интернасьонал» активировал опцию выкупа нападающего Вандерсона Масиэла у российского «Краснодара», сообщает пресс-служба российского клуба. Сумма сделки не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вандерсон Масиэл

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Вандерсон Масиэл

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

26 июня 2017 года 28-летний Вандерсон Масиэл заключил контракт на пять лет с «Краснодаром». До этого он выступал за австрийскую команду «Ред Булл Зальцбург». В марте 2022 года футболист приостановил контракт и перешел в «Интернасьонал». В декабре 2022 года «Краснодар» объявил о продаже Вандерсона в «Интернасьонал».

Как уточнили в пресс-службе клуба, в составе «Краснодара» Вандерсон Масиэл провел 130 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.

Милена Костерева