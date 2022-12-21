Минфин отнесся к долгам перевзято

В последний аукционный день Минфин перевыполнил годовой план по заимствованиям. По итогам года министерство разместило ОФЗ на 3,28 трлн руб., что на четверть выше объема заимствований по итогам 2021 года. Это стало возможно благодаря агрессивному спросу со стороны банков, которые привлекали ликвидность в ЦБ. Вместе с тем в 2023 году Минфин может сократить объем заимствований, однако также будет нацелен на привлечение средств от банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В последний аукционный день уходящего года Минфин сохранил высокие объемы заимствований на рынке гособлигаций. Суммарный спрос по итогам трех аукционов по размещению ОФЗ превысил 610 трлн руб., а объем размещения достиг 337 млрд руб. Это лишь на 4% ниже объема привлечений неделей ранее и четвертый результат в этом году. При этом привлечение шло на фоне повышения ставок на долговом рынке. «После прошедшего в пятницу заседания совета директоров Банка России доходность ОФЗ в среднем по рынку выросла на 16 б. п., при этом по краткосрочным и среднесрочным бумагам повышение составило 15–50 б. п., по долгосрочным — 12–16 б. п., до 10,23–10,3% годовых»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

За четвертый квартал объем размещения гособлигаций составил 3,14 трлн руб., а в целом за год — 3,28 трлн руб. Таким образом, ведомство перевыполнило первоначальный план заимствований на 2022 год в размере 3,26 трлн руб.

Это стало возможно благодаря размещению ОФЗ с плавающей ставкой (флоатеров) на 2,5 трлн руб., активными покупателями которых выступали российские банки. По данным ЦБ, в предшествующем месяце они приобрели свыше 90% всех ОФЗ. «В декабре картина сохранилась, банки выкупили около 90% всех размещений ОФЗ»,— оценивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Для банков важно минимизировать процентный риск, который возникает, когда длинные активы фондируются короткими пассивами»,— отмечает ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиций» Александр Шураков.

Для финансирования таких инвестиций банки активно использовали инструментарий, предоставленный ЦБ и Минфином. По данным Банка России, в ноябре кредитные организации увеличили заимствования у регулятора на 0,5 трлн руб., в том числе под залог купленных ОФЗ. В декабре лимиты по месячному репо уменьшились до 1 трлн руб. против лимита в 1,39 трлн руб. в ноябре. Снижение лимита по репо, как считает Александр Шураков, можно объяснить ростом значимости депозитов казначейства как инструмента фондирования приобретения банками новых выпусков, а также реинвестированием в новые выпуски средств от погашаемых ОФЗ.

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Аналитики считают, что только часть привлеченных Минфином средств пошла на финансирование дефицита бюджета этого года. По оценкам ведомства, дефицит составит 2,9 трлн руб. и частично будет профинансирован за счет ФНБ, частично — за счет ОФЗ. «На покрытие дефицита бюджета 2023 года может пойти 0,7–1,4 трлн руб. из привлеченных в этом году посредством ОФЗ средств»,— оценивает Михаил Васильев. По его мнению, при прогнозном дефиците бюджета 2023 года в 2,9 трлн руб. привлечения за счет ОФЗ могут составить 2,5–3,5 трлн руб. «В условиях вероятной глобальной рецессии и вероятного снижения цен на сырье риски смещены в сторону большего увеличения дефицита бюджета, поэтому Минфин продолжит активно занимать на долговом рынке, пока позволяют рыночные условия»,— считает господин Васильев.

В течение 2023 года, как и в 2022 году, основной упор Минфин будет делать на размещение флоатеров, поскольку в отсутствие нерезидентов только российские банки остались крупными участниками рынка. Как считает Александр Шураков, в начале года, если казначейство будет поддерживать существенные остатки денежных средств, значимость этого инструмента для фондирования инвестиций в новые выпуски ОФЗ вырастет.

При этом значительного улучшения условий для заимствований ждать не приходится, даже несмотря на ожидания аналитиков на снижение ключевой ставки ЦБ в первом полугодии будущего года.

«В 2023 году сохранится повышенная неопределенность на долговом рынке из-за вероятной глобальной рецессии и геополитики. Поэтому ставки в первой половине года, вероятно, останутся вблизи текущих уровней»,— считает Михаил Васильев.

Виталий Гайдаев