В Краснодаре бывшего топ-менеджера «Инвестстрой-Н» осудили на 3,5 года за мошенничество

Заместителя генерального директора ООО «Инвестстрой-Н» Юрия Скворцова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на 7,2 млн руб. Дело слушалось в Первомайском суде Краснодара, сообщает «Ъ-Юг».

Как следует из приговора, Юрий Скворцов продавал участки под ИЖС, которые строила компания. В 2017 году он заключил три сделки, оплату за которые присвоил себе.

В судебном заседании Юрий Скворцов признал вину. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестстрой-Н» зарегистрировано в Краснодаре в 2005 году. Бенефициаром является Нина Пащенко. Компания работает в отрасли покупки и продажи собственной недвижимости. В 2021 году выручка компании составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 23,4 млн руб.

Учредителем ООО «Инвестстрой-Н» является кипрский офшор «Донбела инвест». Ранее владельцем компании являлась Жанна Арефьева, которую СМИ называют родной сестрой бывшего вице-губернатора Кубани Александра Ремезкова.

Татьяна Ручкина

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