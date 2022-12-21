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В Краснодаре экс-топ-менеджер ООО «Инвестстрой-Н» осужден за мошенничество

Первомайский суд Краснодара признал бывшего заместителя гендиректора ООО «Инвестстрой-Н» Юрия Скворцова виновным в трех эпизодах мошенничества и приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима, сообщает сайт суда. Нанесенный компании ущерб оценен в 7,2 млн руб.

Как следует из приговора, Юрий Скворцов занимался продажами коттеджей, которые строило ООО «Инвестстрой-Н», а также участков под ИЖС. В 2017 году заместитель гендиректора компании Скворцов заключил три сделки с покупателями участков, принял от них оплату наличными, но в кассу компании денежные средства не внес, а присвоил их. Суд рассмотрел дело в особом порядке, господин Скворцов полностью признал вину. В ходе следствия и суда экс-топ-менеджер ООО «Инвестстрой-Н» находился под подпиской о невыезде, после оглашения приговора он был взят под стражу.

Учредителем ООО «Инвестстрой-Н» является кипрский офшор «Донбела инвест», раньше компания принадлежала Жанне Арефьевой, которую СМИ называют родной сестрой бывшего вице-губернатора Кубани Александра Ремезкова.

Анна Перова, Краснодар

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