Комтранс отказался сделать платную парковку в центре Петербурга бесплатной по выходным

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга отклонил обращение главы фракции «Яблоко» в Заксобрании города Бориса Вишневского, в котором он предлагал в том числе ввести бесплатную парковку в зоне платной по выходным дням и праздникам для жителей Адмиралтейского района. Предложение было основано на пожеланиях самих местных жителей.

«Чиновники ни в чем не хотят идти навстречу требованиям жителей. Значит, надо отнимать у них полномочия решать эти вопросы. Принимать закон (проект уже готов и направлен фракцией «Яблоко» на юридическое заключение» о том, что эти вопросы решаются законом. Представительной властью, а не исполнительной»,— написал господин Вишневский в своем Telegram-канале.

Кроме отмены платы за парковку в выходные и праздники депутат также предлагал ввести оформление льготного парковочного разрешения без обязательного согласия всех собственников жилья, сделать бесплатной парковку у соцобъектов и распространить действия льготных парковочных разрешений на весь район.

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