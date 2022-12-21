В Сочи построят аварийно-резервную систему водоснабжения микрорайона Министерские озера

В Сочи в микрорайоне Министерские озера начали строить резервную систему водоводов для повышения надежности водоснабжения района и создания механизма его переключения на резервные источники в случае возникновения аварийных ситуаций. Об этом сообщили в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Между двумя магистральными водоводами создадут специальные перемычки. Одну из них проложат в районе села Раздольное, две другие перед территорией ЖК «Министерские озера». Общая их протяженность превысит 800 м. Завершить работы планируется до конца года. После этого нужно будет закольцевать систему и подать в нее ресурс от двух независимых источников водоснабжения: из Адлера и центра Сочи.

14 декабря в микрорайоне Министерские озера устранили крупную аварию на водопроводе, возникшую из-за нарушений со стороны строителей при возведении коммуникаций. Сотрудники организации ликвидировали два крупных порыва, которые произошли на разных участках магистрального водовода.

Татьяна Ручкина

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