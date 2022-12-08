«Шинник» занял 36-е место по посещаемости среди всех российских футбольных команд

Российская Премьер-Лига совместно с Первой и Второй Лигами подвела итоги посещаемости первой половины футбольного сезона в стране. Об этом сообщила пресс-служба высшей лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Специалисты посчитали среднюю посещаемость матчей 106-и отечественных команд. Среди них ярославский «Шинник» занял 36-е место. В среднем на каждой игре черно-синих присутствовали 1550 зрителей, а заполняемость стадиона составила 6,7% при вместимости около 22 тыс. болельщиков.

Самым посещаемым клубом Первой лиги является «Балтика». На матчи калининградцев приходят около 9 тыс. фанатов. Самая непосещаемая команда первого дивизиона — московский «Велес», в среднем 333 болельщика.

Санкт-петербургский «Зенит» стал самой посещаемой командой в первой части сезона-2022/2023. В среднем домашние матчи сине-бело-голубых посещают более 34 тыс. болельщиков. Подмосковные «Химки» имеют худший показатель посещаемости домашних игр среди всех клубов Российской Премьер-Лиги — на их игры в среднем приходило 2292 фаната.

Григорий Петерсон

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