Poison Drop выходит на международный рынок

Российская компания Poison Drop открывает штаб-квартиру в Дубае. В мультибрендовом универмаге украшений собраны изделия из золота, бижутерия, известные марки и начинающие дизайнеры, эксклюзивные дропы и коллекции известных модных домов. Одно из направлений компании — украшения для тех, кто «не носит украшения», любит минимализм или активно занимается спортом — современные материалы и удобный дизайн теперь не мешают тренингу. Например, тонкие цепи Ringstone, минималистичные серьги Lisa Smith, едва заметные браслеты с натуральными камнями Herald Percy Diamonds. Международная доставка будет доступна через сайт, в ближайших планах — открытие оффлайн магазинов в зарубежном пространстве.

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