«Товарищ Си Цзиньпин решительно выступает за мир»

Пекин активно продвигает переговоры, пишет агентство Bloomberg по итогам визита в КНР делегации партии «Единой России» во главе с ее председателем Дмитрием Медведевым. В свою очередь, последний написал в своем Telegram-канале, что на переговорах обсуждался широкий круг вопросов, в том числе и ситуация на Украине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что китайское руководство предлагает Москве как можно скорее возродить переговорный процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев прибыл в Китай в ранге председателя правящей партии и получил аудиенцию именно по партийной линии. Замглавы Совбеза РФ прибыл не один, а во главе делегации высших должностных лиц «Единой России». Соответственно, Си Цзиньпин как генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии, правящей в КНР, принимал именно коллегу, также в широком кругу товарищей. Многие наблюдатели задаются вопросом: почему поехал именно Дмитрий Анатольевич? И не является ли данный визит повышением и новым этапом его политической карьеры? Вопрос, конечно, интересный, но ответить на него не так уж и просто.

Между тем логично предположить, что все-таки главное — это результаты поездки и, собственно, мнение китайского руководства по поводу всего происходящего на так называемом внешнем контуре. Понятно, что позиция Поднебесной крайне важна для Москвы, что греха таить. Пекин отныне — главный покупатель российских углеводородов, поставщик различных видов нужной продукции. И, кроме того, он оказывает политическую да и финансовую поддержку в сложный период. Как нетрудно догадаться, степень этой самой поддержки играет наиважнейшую роль в текущий исторический момент. И, да, налицо наличие определенной зависимости от большого соседа.

Вместе с тем Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что обсуждались вопросы партийного взаимодействия, экономика, международное положение и, конечно же, украинский кризис. В свою очередь, источники информированного агентства Bloomberg утверждают, что китайский лидер «активно продвигает мир и переговоры» и очень надеется, что стороны конфликта проявят рациональный подход и сдержанность.

Комментарии здесь, по сути, излишни. Китай призывает российского партнера поскорее завершить боевые действия, причем желательно именно посредством диалога. В этом считывается и призыв к Украине, чтобы и она тоже пошла на уступки. Но в том, что товарищ Си решительно выступает за мир, нет никаких сомнений. Известно об этом уже достаточно давно, причем, можно сказать, он предлагает с этим особенно не тянуть.

В этой связи нужно напомнить, что ранее председатель КНР решительно выступал против ядерного решения проблемы, назовем это так. И в этом он полностью солидарен с западным миром, несмотря на разногласия. Можно предположить, что его мнение было услышано, по крайней мере, на сегодня ядерная тема несколько отошла на второй план. Конечно, интересно, как все эти тезисы будут интерпретированы в Москве.

Возвращаясь к господину Медведеву: с Си Цзиньпином они давно знакомы, и, возможно, товарищ-стратегический партнер пожелал переговорить именно с Дмитрием Анатольевичем. Такое расположение не последнего в мире человека, конечно же, дорогого стоит. Но как бы то ни было, большие международные переговоры именно по партийной линии — это абсолютная новация.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".