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Коммерсантъ FM
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Марк Эйдельштейн сыграет Колю Герасимова в новой экранизации повести Булычева

Колю Герасимова в фильме по мотивам фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» (режиссер Александр Андрющенко) сыграет Марк Эйдельштейн («Страна Саша», сериал «Монастырь»). Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ партнершип» (ЦП). В широкий прокат картина должна выйти 28 декабря 2023 года.

Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Марк Эйдельштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Роли родителей главной героини Алисы Селезневой исполняют Константин Хабенский и Виктория Исакова, сообщал ЦП в Telegram-канале 2 ноября.

«В основе сценария картины — вселенная фантаста Кира Булычева и приключения Алисы Селезневой и обычного школьника Коли Герасимова, которого играет Марк Эйдельштейн»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы. Имя актрисы, которая исполнит роль Алисы Селезневой, пока не раскрывается.

В сериале 1978 года «Гостья из будущего» роль Коли исполнил Алексей Фомкин, а Алисы — Наталия Гусева.

Сегодня, 21 декабря, ЦП представил тизер ленты.

Мария Федотова

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