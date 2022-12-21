YouTube тестирует новый интерфейс и ролики с несколькими звуковыми дорожками

Видеосервис YouTube тестирует новую полоску прогресса просмотра видео белого цвета, а также несколько новых функций, среди которых возможность создавать для одного видео несколько звуковых дорожек. Новый интерфейс для полоски прогресса доступен некоторым пользователям Android, в то время как новые функции тестируют пока только в Индии.

Цвет полоски просмотра прогресса видео теперь вместо красного может быть белым или серым, однако стоит коснуться индикатора прогресса — и цвет снова поменяется на красный. YouTube также тестирует упрощенный поиск, который позволит искать видео по фразе и сразу же перематывать к тому моменту, когда она произносится. Авторы получат возможность создавать и продавать просветительские курсы и предоставлять доступ к дополнительным материалам (например, изображениям или файлам PDF). Наличие нескольких звуковых дорожек позволит переводить курсы или фильмы на несколько языков — сменить язык можно будет при просмотре настроек видео.

Евгений Федуненко