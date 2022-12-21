Дивиденды «Газпром нефти» составят почти 70 рублей за акцию

Акционеры «Газпром нефти» утвердили дивиденды за 9 месяцев в размере 69,78 руб. на акцию.

«Общий размер начисленных дивидендов — 330 847 888 809,42 руб.»,— следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации. «Размер объявленного дивиденда на одну обыкновенную акцию — 69,78 руб.»,— говорится в сообщении. «Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года в денежной форме в размере 69,78 руб. на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 30 декабря 2022 года»,— решило собрание акционеров.

Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в денежной форме в размере 69,78 рублей на одну обыкновенную акцию, ранее рекомендовал совет директоров. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 30 декабря 2022 года.

Определить срок выплаты дивидендов — не позднее 19 января 2023 года, а также — не позднее 9 февраля 2023 года, решил совет директоров 16 ноября. Эта информация была внесена в проект решение по вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров 19 декабря.

За 2021 года «Газпром нефть» выплатила 56 руб. на акцию. В дирекции инвестиционной аналитики «БКС Мир инвестиций» прогнозировали дивидендные выплаты за акцию «Газпром нефти» на горизонте ближайших 12 месяцев на сумму 34 руб.

Мария Федотова