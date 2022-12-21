ЦБ выявил факты манипулирования рынком на организованных торгах фьючерсами на металлы

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах фьючерсными контрактами на цинк, никель и алюминий. Нарушения произошли в период с 20 декабря по 29 декабря 2021 года.

Тогда Мосбиржа проводила конкурс для популяризации фьючерсных контрактов на цветные и промышленные металлы, увеличения активности участников торгов и их клиентов. Ряд участников конкурса, чтобы выиграть, совершали сделки по предварительному соглашению, координируя свои действия по телефону. Эти сделки во всех случаях привели к существенным отклонениям объема торгов.

Мосбиржа не обеспечила в должной степени осуществление комплаенс-процедур при разработке и проведении конкурса, победа в котором была поставлена в зависимость от объема торгов и количества сделок, отмечает ЦБ. «С учетом изложенного Банк России в отношении ПАО ''Московская биржа'' принял меры в рамках административного производства в связи с ненадлежащим исполнением требований Федерального закона № 224-ФЗ»,— сообщает регулятор.

Мария Федотова