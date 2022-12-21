Первое останется под широкой защитой

Арбитражный суд Челябинской области отказал ПАО «Фортум» в иске к министерству экологии региона с требованием сократить ширину водоохранной зоны озера Первое в четыре раза. Энергокомпания, арендующая участок на берегу, настаивала на том, что зона в 200 м устанавливается для водоемов с особо ценными биоресурсами, которые в Первом не водятся. Минэкологии указало, что водоохранная зона была установлена с учетом того, что озеро имеет высшую категорию рыбохозяйственного значения. Суд пришел к выводу, что сокращение охранной полосы до 50 м противоречит нормам действующего законодательства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня ширина водоохранной зоны водоема составляет 200 м

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сегодня ширина водоохранной зоны водоема составляет 200 м

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение по иску ПАО «Фортум» к министерству экологии региона по спору о ширине водоохранной зоны озера Первое. В удовлетворении заявления энергетической компании отказано. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Фортум» направил иск в суд в мае этого года с требованием обязать минэкологии Челябинской области установить ширину водоохранной зоны с прибрежной защитной полосой озера Первое протяженностью 50 м вместо 200 м, которые есть сейчас. Также истец просил признать незаконным бездействие министерства, выразившееся в необеспечении и ненаправлении сведений о сокращении границ зоны в соответствующие ведомства. В исковом заявлении «Фортум» указал, что бездействие министерства нарушает его права и законные интересы в экономической сфере.

Согласно материалам дела, в 2018 году ПАО и комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска подписали договор долгосрочной аренды земельного участка площадью 151,8 га, расположенный в Тракторозаводском районе, на юго-западном берегу озера Первое. Там расположен золоотвал — специальное гидротехническое сооружение, обслуживающее Челябинскую ТЭЦ-2 и непосредственно участвующее в технологическом процессе производства тепловой и электроэнергии. Истец указал, что земельный участок, предоставленный для эксплуатации золоотвала, имеет «наложение» на водоохранную зону и прибрежную защитную полосу озера Первое. По мнению «Фортума», защитная полоса в 200 м устанавливается для водоемов, являющихся средой обитания особо ценных водных биологических ресурсов, а для остальных — 50 м. «Приказом Минсельхоза России от 23 октября 2019 года №596 “Об утверждении перечня особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов” к особо ценным относятся белуга, калуга, осетр, севрюга. Согласно рыбохозяйственной характеристике особо ценные виды биологических ресурсов в озере Первое отсутствуют»,— говорится в материалах дела.

Министерство экологии Челябинской области не признало бездействия в своих действиях.

В материалах дела говорится, что в 2019 году ведомство подписало договор с ООО «Монтажмонолитстрой» на выполнение работ по определению местоположения береговой линии, границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы ряда водоемов Челябинской области, в том числе озера Первое. В рамках исполнения контракта «Монтажмонолитстрой» обратилось в Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства, которое проинформировало подрядчика о том, что у озера Первое определена высшая категория рыбохозяйственного значения. Эта характеристика была утверждена в 2021 году начальником межрегионального отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по Свердловской и Челябинской областям Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод». В соответствии с законодательством, высшая категория рыбохозяйственного значения устанавливается для водоемов, которые являются местами обитания, размножения, зимовки, нагула, путями миграций особо ценных и ценных видов водных биоресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используются для добычи таких видов, а также которые могут быть использованы для сохранения и искусственного воспроизводства этих биоресурсов. По результатам исполнения госконтракта, минэкологии региона в сентябре 2019 года установило границу водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озера Первое 200 м. Эти сведения внесли в государственный водный реестр.

В результате суд пришел к выводу, что исковое заявление подлежит отклонению. «При таких обстоятельствах, проанализировав и оценив представленные в материалы дела доказательства каждое в отдельности, а также в их совокупности, арбитражный суд считает, что требование ПАО “Фортум” об установлении ширины водоохранной зоны, прибрежной полосы озера Первое в 50 м противоречит нормам действующего законодательства»,— говорится в решении.

В «Фортуме» не ответили на вопрос, планируется ли обжаловать решение суда: письменный запрос остался без ответа.

ПАО «Фортум» — российское подразделение финской Fortum. Компании принадлежат четыре теплоэлектростанции в Челябинске, а также 50% уставного капитала гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе — ООО «Уралэнергосбыт». Также ПАО принадлежат три электростанции в Тюменской области, ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции в Оренбургской области и Республике Башкортостан. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2021 года выручка компании — 82,5 млрд руб. (78,5 млрд в 2020 году), чистая прибыль — 18,6 млрд (16,6 млрд).

Региональное управление Росприроднадзора неоднократно уличало «Фортум» в сверхнормативном сбросе загрязняющих веществ в озеро Первое от ТЭЦ-2. В 2019–2020 годах стороны судились из-за предписания надзорного ведомства о прекращении загрязнения водоема сверх норматива к апрелю 2020 года. Суд первой инстанции удовлетворил иск компании, однако апелляционная инстанция отменила это решение, признав предписание законным. Но в процессе рассмотрения дела Росприроднадзор согласовал «Фортуму» новый план сокращения загрязненных стоков в озеро до 2025 года.

Юлия Гарипова