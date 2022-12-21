Обозреватель “Ъ FM” рассказывает о том, что обновленный SberBox может предложить пользователям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SberDevices Фото: SberDevices

Пару лет назад, с началом пандемии, доля домохозяйств, которые пользовались Smart TV, составляло 2/3 от общего их числа. За два года прирост составил 20%, подсчитали специалисты компании Hub Entertainment Research. Это много. Во времена самоизоляции телевизор стал популярнее, но уже в новых для себя сценариях, которые сейчас выбирают потребители. Теперь это не просто ящик с ТВ-каналами, сейчас это хаб сервисов, портал к технологиям «умного дома».

Тенденцию своевременно нащупали в SberDevices и выпустили доступную приставку SberBox, которая превращает любой телевизор в smart. Правда, вендор пожадничал и замкнул возможности гаджета на своей экосистеме. Вскоре в компании осознали, что такое решение заметно ограничило аудиторию, и выпустили новый вариант, который я недавно протестировал.

Как неприятная гусеница превращается в бабочку, приобретая крылья, так и свежий SberBox преобразился за счет привлекательной упаковки. Сам гаджет, как и комплектный пульт, внешность при этом не изменили. Куда важнее софтовая «начинка». А там сейчас, кроме Okko, наконец-то доступны прочие популярные онлайн-кинотеатры: Kion, Ivi, Wink и другие. Более того, разработчики SberDevices открыли возможность устанавливать на приставку приложения, которых нет во встроенном магазине. Подойдут файлы в формате .apk, с которыми знакомы многие пользователи Android.

Виртуальные ассистенты «Салют» являются важным элементом устройств Сбера, и я про них уже рассказывал. А вот среди новых сервисов отдельно хочется отметить детский раздел с безопасным контентом для ребятни, а также сразу несколько популярных служб доставки. Последнее здорово подойдет не только занятым активным жителям мегаполисов, но и ограниченным в мобильности людям, в первую очередь больным или пожилым.

Также обновленный SberBox может предложить пользователю облачный гейминг. Это на порядок привлекательнее предыдущего набора игр, но не стоит рассчитывать на замену геймерских компьютеров или консолей. Потребитель должен страдать, иначе объяснить, почему нельзя было сразу таким образом собрать SberBox, я не могу.