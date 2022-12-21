В Екатеринбурге простились с редактором сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяной Дрогаевой

В Екатеринбурге состоялось прощание с редактором сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяной Дрогаевой. Проститься с журналистом в зале «Вознесение» пришли десятки родных, близких и коллег.

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Татьяна Дрогаева скончалась в больнице Челябинска утром 16 декабря. По предварительным данным, в субботу, 10 декабря, у нее случился инсульт. В больницу Челябинска ее доставили на вертолете из Карабаша. Около недели врачи боролись за жизнь Татьяны Дрогаевой, она находилась в тяжелом состоянии. Ее похоронят на родине — в Сургуте (ХМАО).

Татьяна на протяжении многих лет работала в ИД «Коммерсантъ», несколько лет возглавляла челябинскую редакцию издания, а также занимала пост главного редактора городского портала Е1.ru. В последние три года работала редактором сайта «Коммерсантъ-Урал» в Екатеринбурге. Татьяне Дрогаевой было 37 лет.

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