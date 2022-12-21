Полиция составила протокол о дискредитации ВС РФ на директора Музея истории Екатеринбурга

Нового директора Музея истории Екатеринбурга и бывшего журналиста Znak.com Игоря Пушкарева отвезли в отделение полиции и составили на него протокол о дискредитации армии по ст. 20.3.3 КоАП за пост в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), сообщил источник «Ъ-Урал». Подтвердить информацию в МВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» не удалось. Сам Игорь Пушкарев от комментариев воздержался.

Ранее 66.ru сообщал, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить Игоря Пушкарева с этой должности из-за его старых публикаций о ЧВК. В ответ Орлов «попросил предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения».

Напомним, Игоря Пушкарева утвердили на пост директора Музея истории Екатеринбурга неделю назад. Ранее эту должность занимал Сергей Каменский, в октябре он покинул пост по своему желанию. В его окружении «Ъ-Урал» рассказали, что он уехал из страны вместе с семьей.

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Диана Сунагатуллина