Путин запустил крупнейшее на востоке газовое месторождение и участок «Силы Сибири»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил в эксплуатацию Ковыктинское газовое месторождение и участок Ковыкта—Чаянда газопровода «Сила Сибири».

Во вступительном слове глава государства напомнил, что Ковыктинское газоконденсатное месторождение — крупнейшее в Восточной Сибири по запасам газа. Они составляют 1,8 трлн куб. м.

Для доставки природного газа построен трубопровод длиной 800 км, который соединит Ковыктинское месторождение в Иркутской области с Чаяндинским в Якутии.

Этот участок дополнит магистральный газопровод «Сила Сибири» и, по словам президента, важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности. Она превысит 3 тыс. км.

Ковыкта будет давать газовый конденсат — ценнейшее химическое сырье, для его отгрузки также проведена трубопроводная и железнодорожная инфраструктура. Проектная мощность Ковыктинского и Чаяндинского месторождений составляет более 50 млрд куб. м газа в год.

«Это серьезная ресурсная база для Амурского газоперерабатывающего завода — одного из самых больших и современных в мире. На его технологических линиях будут выпускаться этан, пропан, гелий и другие товарные позиции, которые востребованы в химической промышленности, в коммунальной сфере и других отраслях»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент отметил, что запуск этих объектов будет способствовать развитию газоснабжения восточных регионов РФ и надежному выполнению обязательств по поставкам российского газа по восточному маршруту на экспорт в Китай.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение расположено на востоке Иркутской области, в 450 км к северо-востоку от Иркутска. По размеру запасов месторождение относится к категории уникальных. Является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода наряду с Чаяндинским месторождением. Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение также является одним из крупнейших на востоке России. Расположено в Ленском районе Якутии.

Дарья Эрозбек