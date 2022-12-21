Доброволец из Заречного погиб в ходе военной спецоперации на Украине

Во время специальной военной операции на Украине 12 декабря погиб 36-летний сержант из Заречного (Свердловская область) Аркадий Ланских, сообщили в пресс-службе администрации уральского города. На спецоперацию он отправился добровольцем в ноябре. Служил в мотострелковых войсках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Заречного Фото: Пресс-служба администрации Заречного

Аркадия Ланских посмертно представили к ордену Мужества. В Заречном у него остались мама и сестра.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о гибели на спецоперации 48-летнего добровольца из Заречного Евгения Колясникова. Военный отправился на фронт в октябре. Тогда он заключил контракт с чеченским спецподразделением Росгвардии «Ахмат».

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