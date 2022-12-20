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Доброволец из Заречного погиб на спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине 15 декабря погиб 48-летний доброволец из Заречного (Свердловская область) Евгений Колясников, сообщили в пресс-службе администрации уральского города. Военный отправился на фронт в октябре. Тогда он заключил контракт с чеченским спецподразделением Росгвардии «Ахмат». Уралец посмертно представлен к ордену Мужества.

Фото: Пресс-служба администрации Заречного ГО

Фото: Пресс-служба администрации Заречного ГО

«Евгения Викторовича запомнили добрым и отзывчивым другом, надежным защитником, любящим мужем, отцом и сыном. Выражаем соболезнования близким», — подчеркнули в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он озвучил в конце сентября, во время спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных.

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