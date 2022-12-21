Lenovo представила новое поколение ноутбука ThinkPad X1

Компания Lenovo официально показала новое поколение ноутбука ThinkPad X1. В продаже Lenovo ThinkPad X1 появится в апреле 2023 года. Стоимость нового ноутбука составит от $1,6 тыс.

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Фото: lenovo Lenovo ThinkPad X1

Фото: lenovo

Новинка получила процессоры Intel Core 13-го поколения, объем оперативной памяти может составлять до 64 ГБ, а двух SSD — до 2 ТБ. Оснащение ThinkPad X1 включает в себя фронтальную Full HD-камеру и микрофоны с шумоподавлением, акустику Dolby Atmos, поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 6 и 5G, набор портов и разъемов (Thunderbolt 4, USB, HDMI и 3,5 мм) и аккумулятор на 57 Вт•ч. Предусмотрена поддержка сотовой связи за счет слота nano-SIM, также возможно использование eSIM.

Для нового ноутбука Lenovo доступны разные варианты экрана — на рынок ThinkPad X1 выйдут с 13- и 14-дюймовыми дисплеями. Есть версии с тачскрином, а топовый вариант устройства оснащен OLED-экраном с разрешением 2,8K. Особенностью ноутбуков является расширенное использование материалов вторичной переработки, включая магний и алюминий в конструкции, а также упаковку полностью из бамбука и волокна сахарного тростника.

Максим Вершинин