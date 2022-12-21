«Нэфис Косметикс» обеспечит семьи мобилизованных татарстанцев запасом бытовой химии на несколько месяцев

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По инициативе депутата Государственной Думы РФ Ирека Богуславского «Нэфис Косметикс» принял решение обеспечить бытовой химией все семьи мобилизованных из Татарстана. На этой неделе эта работа уже началась, и первые партии продукции отправились в районы и города республики, а также в благотворительные фонды. Планируется, что всего на эти цели «Нэфис Косметикс» передаст свыше 70 тонн своей продукции.

В наборы входят стиральные порошки, мыло, средства для мытья посуды, чистящие средства. Запас продукции рассчитан на несколько месяцев.

«Мобилизованным ребятам крайне важно чувствовать, что их семьи в безопасности, что о них заботятся. Понимание того, что с женами, детьми, родителями все в порядке, а дома спокойно, дает силы исполнять свой гражданский долг с мужеством и достоинством. Важно, чтобы как можно больше компаний и неравнодушных людей поддерживали не только мобилизованных ребят, но их семьи»,– отметил депутат Государственной Думы РФ Ирек Богуславский.

Напомним, «Нэфис Косметикс» направляет на Донбасс, а также в центры временного размещения граждан ДНР и ЛНР гуманитарную помощь с марта текущего года. Предприятие уже отправило 13 фур со стиральными порошками, чистящими средствами, мылом и другой бытовой химией для нужд жителей региона, а также военнослужащих и мобилизованных. Общий вес гуманитарной помощи составил 241 тонну.

Помогает «Нэфис» и мобилизованным. В ноябре в центре мобилизации на казанском танковом полигоне компания построила прачечный комплекс. В прачечной, оборудованной десятью стиральными машинами, можно одновременно постирать до 100 кг одежды. Компания также передала десять стиральных машин на нужды мобилизационного центра в «Казань Экспо».

Казанский жировой комбинат и «Нэфис Косметикс» выплатили каждой семье мобилизованных сотрудников своих предприятий по 30 тыс. рублей.

Нэфис Косметикс – один из крупнейших отечественных производителей бытовой химии. Предприятие входит в тройку лидеров по производству и реализации бытовой химии в России, занимая первое место по доле рынка средств для мытья посуды и третье место по синтетическим моющим средствам для стирки белья. Производственные площади компании базируются в Казани.

АО «Нэфис Косметикс»