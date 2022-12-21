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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила ужесточение правил выдачи оружия

Госдума в третьем чтении приняла законы, усиливающие госконтроль оборота оружия. Согласно документам, ФСБ и МВД будут проверять граждан на угрозу государственной и общественной безопасности и наличие опасности нарушения прав и свобод россиян.

Лицензию на оружие не получат граждане, не прошедшие проверку госорганов и подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении. Также мера распространяется на россиян, которые уже имеют оружие. Запрет будет действовать год.

ФСБ и МВД не станут проверять военных, правоохранителей и представителей коренных малочисленных народов.

После стрельбы в казанской школе в мае 2021 года президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила владения оружием. Летом прошлого года господин Путин подписал закон, по которому огнестрельное оружие выдается с 21 года. Ранее лицензию получали с 18 лет. Также президент подписал закон, запрещающий приобретать, хранить, носить и использовать оружие лицам с «медицинскими противопоказаниями к владению оружием».

О трудностях с получением лицензии на оружие читайте в материале «Ъ» «Психиатры проверят терпение охотников».

Полина Собакина

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