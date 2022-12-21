На Кубани установлены предельные суммы оплаты техосмотра транспортных средств

С 1 января 2023 года в Краснодарском крае начинают действовать новые предельные размеры платы за проведение технического осмотра (ТО) транспортных средств, постановление губернатора Вениамина Кондратьева от 20 декабря опубликовано на сайте администрации региона. Стоимость услуги рассчитана по новой методике, утвержденной ФАС России.

Техосмотр легковой машины с 1 января 2023 года в Краснодарском крае будет стоить не более 1,3 тыс. руб. (предельная цена в текущем году – 651 руб.), владельцу мотоцикла услуга обойдется в 433 руб. (в текущем году – 217 руб.), владельцу грузовика грузоподъемностью не более 3,5 т – 1,3 тыс. руб. (в текущем году – 694 руб.). Всего в постановлении перечислены 34 категории транспорта, включая троллейбусы, трамваи, фургоны, цистерны, транспортные средства оперативных служб.

Как ранее писал «Ъ», регионы России должны были установить новые предельные тарифы на ТО до 20 декабря 2022 года. Прежняя методика расчета цены действовала с 2012 года, новые правила предусматривают постоянную актуализацию ценообразования, исходя из затрат компаний, предоставляющих услуги технического осмотра транспорта.

Анна Перова, Краснодар