Omoda запустила фирменное мобильное приложение My Omoda

Бренд Omoda запустил в России новое фирменное мобильное приложение My Omoda для доступа к вселенной O-Universe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран My Omoda

Фото: Omoda My Omoda

Фото: Omoda

С помощью нового приложения, доступного на Android и iOS, можно получать актуальные новости бренда и информацию об акциях, узнать условия пятилетней гарантии и специальных предложениях, а кроме того — отыскать ближайший дилерский центр или записаться на тест-драйв автомобиля.

В приложении доступна информация о характеристиках Omoda C5 и другие данные о модели. Также через My Omoda можно забронировать кроссовер, а с расширением модельной линейки бренда в приложении будут доступны и другие автомобили.

Обещано, что вскоре в приложение добавят возможность записи на сервисное обслуживание в официальных дилерских центрах, просмотра сервисной истории автомобиля, а также появятся полное руководство пользователя, электронная сервисная книжка и другие возможности.

Напомним, первая модель Omoda на российском рынке — кроссовер C5 — была представлена осенью 2022 года. Ожидается, что вскоре в линейке бренда появятся еще один кроссовер, а также седан.