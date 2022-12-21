Госдума одобрила приостановку взыскания долгов с мобилизованных

Госдума приняла в третьем чтении закон о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев. Кроме того, мобилизованные будут на срок службы освобождаться от принудительного взыскания долгов, за исключением алиментов.

Согласно закону, судопроизводство приостанавливается, если гражданин участвует в боевых действиях, в проведении контртеррористической операции, в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, решает иные подобные задачи, направленные на защиту государства и обеспечение правопорядка.

Отсрочка по исполнительному производству будет действовать также во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания мобилизованных и добровольцев.

Закон приостанавливает списание долгов банками в отношении добровольцев или мобилизованных. Заявление о приостановке сможет подать как сам должник, так и член его семьи. К нему необходимо будет приложить документы, подтверждающие возникновение основания для приостановления исполнительного производства.

Согласно закону, военнослужащие, участвующие в спецоперации, также смогут бесплатно отправлять письма и посылки домой. Сейчас такое право есть только у срочников.

Дарья Эрозбек