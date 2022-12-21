На Кубани коронавирусом за сутки заболели 73 человека

В Краснодарском крае число заболевших коронавирусом за сутки выросло почти вдвое и составило 73 случая. По данным на 20 декабря, в регионе зарегистрировали 43 новых пациента.

В Краснодаре выявили 27 случаев, в Ейском районе — девять, в Лабинском — четыре. По три заболевших отметили в Сочи, Абинском и Тихорецком муниципалитетах. По два человека за сутки заболели в Армавире и Геленджике, Выселковском, Гулькевичском, Динском и Красноармейском районах. По одному новому пациенту зарегистрировали в Анапе, Горячем Ключе, Новороссийске, Кавказском, Калининском, Крымском, Мостовском, Новопокровском, Отрадненском, Северском, Староминском и Усть-Лабинском районах.

Всего за период пандемии на Кубани выявили 343 439 случаев заболевания коронавирусом. С выздоровлением выписали 331 889 пациентов, скончались 11 128 человек. Показатель заболеваемости составил 6042 случая на 100 тыс. населения.

Анастасия Донскова

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