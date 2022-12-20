На Кубани коронавирусом за сутки заболели 43 человека

В Краснодарском крае за минувшие сутки заболевание коронавирусом выявили у 43 человек. Среди новых пациентов 30 женщин и 13 мужчин.

В Краснодаре зарегистрировали 13 случаев заболевания, в Сочи — пять, в Кавказском и Северском районах — по четыре. По три новых пациента отметили в Приморско-Ахтарском и Кущевском муниципалитетах, по два — в Ейском и Павловском. По одному человеку заболело в Геленджике, Новороссийске, Апшеронском, Гулькевичском, Каневском, Новокубанском и Тихорецком районах.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердили у 343 366 человек, с выздоровлением выписали 331 785 пациентов, скончались 11 126 заболевших. Показатель заболеваемости равен 6041 случаю на 100 тыс. населения.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram