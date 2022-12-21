Пропан-бутан технический производства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» отмечен на конкурсе «100 лучших товаров России»

Продукция Пермского нефтеперерабатывающего завода стала дипломантом конкурса и получила право использования серебряного знака отличия, подтверждающего высокое качество.

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Победа во всероссийском конкурсе – это не просто награда, свидетельствующая о востребованности продукции и ее исключительных характеристиках, но и большая ответственность, ведь она предполагает, что производитель не снизит качества продукта как минимум в течение двух лет.

С 1999 года «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» принимает участие в конкурсе «100 лучших товаров России», и при этом никогда не оставался без наград.

Газ сжиженный углеводородный топливный для коммунально-бытового потребления (ПБТ) предназначен для использования в качестве топлива для коммунально-бытового потребления и промышленных целей. Использование ПБТ в качестве топлива в промышленных и коммунально-бытовых нагревательных аппаратах позволяет осуществлять регулирование процесса горения в широком диапазоне. ПБТ используется также в качестве аэрозольного энергоносителя.

Кроме продукции, в ходе конкурса отмечены и лучшие работники предприятий, своим трудом обеспечивающие производство лучших товаров.

За высокий профессионализм и вклад в развитие газопереработки почетным знаком «Отличник качества» отмечен представитель «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» – ведущий инженер по организации производства Николай Валерьевич Яковлев. Около 30 лет он посвятил работе на газоперерабатывающем производстве, и благодаря его знаниям и опыту реализованы значимые проекты по реконструкции и повышению эффективности технологических объектов.