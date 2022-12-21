Очереди на Керченскую переправу 21 декабря ожидают 164 автомобиля

Очереди на Керченскую паромную переправу, по данным на утро 21 декабря, на перехватывающей парковке в поселке Ильич ожидают 164 автомобиля. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Всего за минувшие сутки пролив на паромах «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» пересекли 303 единицы транспорта и 349 пассажиров.

Всего с 9 октября по 21 декабря паромы перевезли более 15 тыс. транспортных средств и 21,8 тыс. пассажиров. В крае действуют ограничения на проезд грузового транспорта к переправе.

«Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами — продуктами питания и товарами первой необходимости»,— говорится в сообщении.

Ранее Минтранс РФ сообщил о закрытии проезда автотранспорта по Крымскому мосту. Меры связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ. Проезд закроют 21 декабря в период с 13:00 до 18:00. Водителям рекомендовано планировать поездки по альтернативным маршрутам.

Анастасия Донскова

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