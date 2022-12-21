Берлускони: мира на Украине нельзя достичь за счет нарушения международного права

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что «работает» над мирным урегулированием военного конфликта на Украине. Он убежден, что его нельзя достичь за счет нарушений международного права.

В интервью Corriere della Sera политик заявил, что сейчас очень легко бросаются угрозами применения ядерного оружия, и это «тревожный сценарий». «Но мира не достичь за счет нарушения международного права, также он не может быть достигнут разделением западных стран»,— считает он.

Господин Берлускони добавил, что «работает над этим». Какое именно участие он принимает в урегулировании конфликта, он не уточнил.

Экс-премьер Италии говорил, что нужно провести новый референдум в Донбассе под контролем западных стран. При этом он утверждает, что вхождение Крыма в состав России уже обсуждать не следует. По его мнению, Киев вернется за стол переговоров, если перестанет получать оружие от Запада. Он выражал желание стать посредником в переговорах России и Украины, Кремль не возражал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер