Красноярская прокуратура настояла на заключении бывшего директора «Татышев-парка» в СИЗО

По апелляционному представлению прокуратуры Красноярский краевой суд изменил меру пресечения бывшему директора МАУ «Татышев-парк» Сергею Васильеву, обвиняемого в коррупции. С домашнего ареста он переведен в СИЗО, сообщили в надзорном ведомстве.

Сергея Василева задержали в начале декабря по делу о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, 19 июля 2022 года он своем рабочем кабинете получил взятку 200 тыс. руб. от директора компании «Сибирский теплый дом». Вознаграждение предназначалось за гарантированное заключение муниципальных контрактов. Следователи обратились в райсуд с ходатайством о его заключении под стражу, но получили отказ. Суд отправил Сергея Василева под домашний арест на два месяца (по 5 февраля 2023 года).

Прокуратура опротестовала это решение в Красноярском краевом суде. В апелляционном представлении ведомство указало, что Сергей Васильев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может оказать давление на свидетелей, которые длительное время являлись его подчиненными в «Татышев-парке». Также прокурор сообщил о наличии сведений якобы еще об одном факте получения фигурантом дела взятки в размере 800 тыс. руб.

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Илья Николаев