В Красноярске экс-директора муниципального учреждения «Татышев-парк» заподозрили во взятке

Возбуждено уголовное дело о взятке в отношении бывшего директора муниципального учреждения Красноярска «Татышев-парк» Сергея Васильева. Об этом журналистам сообщил прокурор края Роман Тютюник, который поставил на контроль ход расследования дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, 19 июля 2022 года подозреваемый в своем рабочем кабинете получил взятку 200 тыс. руб. от директора компании «Сибирский теплый дом». Вознаграждение предназначалось за гарантированное заключение муниципальных контрактов.

Всего, как установили правоохранители, в период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года учреждение заключило с фирмой четыре договора на сумму более 42 млн руб., в том числе по монтажу новогодней елки, ее освещению, ремонту остановочного комплекса и обслуживанию оргтехники на объектах города.

47-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, рассказали в прокуратуре.

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Илья Николаев