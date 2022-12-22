Сила притяжения ЭХЗ

В 2022 году зеленогорское АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») отметило 60-летний юбилей. Возраст солидный, но коллектив предприятия и сегодня остается молод душой и готов решать самые амбициозные и крутые задачи мирового уровня. Об этом говорят итоги уходящего года.



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Важен каждый миг

Генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов, анализируя 2022 год, сказал:

— Производственная жизнь на ЭХЗ не останавливается ни на день, ни на одно мгновение. Роторы газовых центрифуг безостановочно вращаются с космической скоростью, как ритмично и горячо бьются сердца людей, их обслуживающих. И это не пафосные слова, работники ЭХЗ во все времена воспринимали завод как живой организм и делали все, чтобы он был здоровым и могучим. Поэтому и все мероприятия, связанные с юбилеем ЭХЗ, мы проводили, что называется, без отрыва от производства. Окончательные итоги еще уточняются, но могу уже сейчас с удовлетворением сказать, что предприятие достойно отработало и выполнило ключевые производственные и экономические задачи. Коллектив предприятия отработал надежно, ответственно и эффективно. Люди работают не за страх, а за совесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов

Генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов



Продукция ЭХЗ стабильно, без рекламаций поступает заказчикам. При этом предприятие продолжило с опережением графика начатое в 2019 году в рамках программы модернизации производственных мощностей в Топливном дивизионе Росатома масштабное переоснащение основного технологического оборудования с поэтапной заменой центрифуг предыдущих поколений.

Одновременно на ЭХЗ идет «оцифровка» всех процессов, связанных с техническим переоснащением блоков ГЦ. Результат этой работы поможет поддержать взятый высокий темп на следующих этапах технического перевооружения предприятия.

С заботой о будущих поколениях

К важнейшим событиям года можно отнести завершение масштабной стройки на участке по переработке обедненного гексафторида урана (ОГФУ) «W2-ЭХЗ». Сейчас идет подготовка к монтажу оборудования. Иностранное и отечественное оборудование и комплектующие уже поступили. Пуск «W2-ЭХЗ» запланирован на конец 2023 года. Ввод установки позволит удвоить мощности предприятия по переработке ОГФУ с 10 до 20 тыс. тонн в год.

А уже с 2024 года предприятие начнет проектные и подготовительные работы по созданию третьей установки — «W3-ЭХЗ», пуск которой запланирован на 2028 год.

Добавим, эти проекты благоприятно влияют на развитие не только ЭХЗ, но и всего города, так как дают стабильную работу сотням людей из различных подрядных организаций.

Строительство установок «W-ЭХЗ» реализуется в рамках отраслевой Программы безопасного обращения с ОГФУ. Она направлена на то, чтобы замедлить темпы образования новых урановых «хвостов», а в дальнейшем поэтапно ликвидировать все запасы ОГФУ, накопленные на российских предприятиях по обогащению урана.

Знаковое событие Датой рождения Электрохимического завода считается 30 октября 1962 года, когда были пущены первые мощности по обогащению урана химического цеха.< О важности этого события сказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев: — История ЭХЗ является неотъемлемой частью истории советского атомного проекта. Пуск нового завода стал решающим фактором глобального увеличения производства обогащенного урана, что позволило установить стратегический ядерный паритет и гарантировать безопасность нашей страны. Сегодня ЭХЗ обеспечивает стабильное и надежное производство обогащенного урана для нужд атомной энергетики, является активным участником мирового рынка стабильных и радиоактивных изотопов, осуществляет переработку обедненного гексафторида урана. Высокие производственные показатели и постоянно растущий спрос на продукцию ЭХЗ позволяют коллективу и жителям Зеленогорска уверенно смотреть в будущее.

Электрохимический завод — первое (и пока единственное) российское предприятие, освоившее технологию промышленной переработки ОГФУ. Установка «W-ЭХЗ» (пуск в эксплуатацию состоялся в декабре 2009 года) позволяет переводить ОГФУ в закись-окись урана.

Закись-окись урана — вещество, близкое к природному состоянию урановых руд. Этот продукт химически устойчив, легко поддается консервации, удобен для транспортировки, его можно хранить сколь угодно долго — идеальные свойства для стратегического топливного запаса энергетики ближайшего будущего.

Именно обедненный уран необходим для изготовления уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах. В частности, для МОКС-топлива, которое уже используется в реакторе БН-800 на Белоярской АЭС, а также СНУП-топлива, на котором будет работать реактор БРЕСТ-ОД-300, строящийся в Северске Томской области.

Кроме того, фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания гексафторида: плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород, реализуются на рынке как сертифицированная продукция химического производства.

Добавим, что и в новоуральском АО «УЭХК» началась подготовка проекта строительства двух аналогичных установок. Таким образом, с учетом ввода в строй всех вышеперечисленных установок ликвидация склада ОГФУ на всех площадках Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» должна быть завершена до 2057 года.

— Вложение средств в переработку ОГФУ — это инвестиции в здоровье, безопасность и энергообеспеченность будущих поколений. И мы гордимся, что являемся пионерами в нашей стране по работе в данном направлении, — отмечает генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ежегодно заводчане подают тысячи предложений по улучшению, экономический эффект от которых составляет миллионы рублей

Ежегодно заводчане подают тысячи предложений по улучшению, экономический эффект от которых составляет миллионы рублей



Перспективные изотопы

Ударно завершает год и цех по производству изотопов ЭХЗ. Развитие изотопного производства является одним из стратегических приоритетов предприятия.

Как отмечает генеральный директор, несмотря на очевидные сложности сегодняшнего дня, не было сорвано ни одного ни отечественного, ни зарубежного контракта.

На предприятии продолжается серьезная работа по созданию производства для наработки изотопа углерод-13 и продуктов на его основе, по расширению производства цинка-68, никеля-63 и других изотопов. Крайне интересным может стать и проект по созданию производства изотопа бор-10.

В актив прошлого года можно занести и наработку на промышленной установке первой партии изотопа цирконий-96. Такая работа проведена впервые в мире.

Уникальные образцы этого изотопа будут применяться в научных исследованиях в сфере физики. В частности, для изучения одной из фундаментальных частиц — нейтрино — в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубне.

Цирконий-96 стал 22-м химическим элементом, освоенным предприятием. Сегодня ЭХЗ обладает компетенциями по производству уже 115 стабильных изотопов и занимает более 1/3 мирового рынка стабильных изотопов.

Вовлеченность

Впечатляющие производственные результаты на ЭХЗ удается достигать во многом благодаря тому, что на предприятии с 2010 года успешно внедряется производственная система Росатома (ПСР), в которую вовлечены все работники. Это доказывает статус «Лидер ПСР», который ЭХЗ в очередной раз подтвердил и в прошедшем году.

ПСР — это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне. ПСР-проекты направлены на рост производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции. Знание инструментов ПСР является обязательным условием для профессионального и карьерного роста всех сотрудников атомной отрасли.

Ежегодно заводчане подают тысячи предложений по улучшению, экономический эффект от которых составляет миллионы рублей.

Более того, в Зеленогорске специалисты ЭХЗ помогают подготовить лидеров бережливого производства в медицине и образовании.

Мой завод — мой город

Решая амбициозные производственные задачи, ЭХЗ вносит решающий вклад в развитие территории присутствия. Без поддержки атомщиков ни одну из сфер жизнедеятельности Зеленогорска невозможно представить.

Тем более в юбилейный год заводчане постарались подарить городу не только «тепло своих сердец», но и организовали масштабные культурные события, поддержали материально социально значимые проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЭХЗ вносит решающий вклад в развитие Зеленогорска

ЭХЗ вносит решающий вклад в развитие Зеленогорска



В зоне особого внимания — учреждения образования, культуры, спорта, ветераны, воспитанники детских домов, люди с ограниченными возможностями здоровья, различные общественные организации, проекты благоустройства. С начала 2022 года ЭХЗ поддержал более 40 городских проектов на общую сумму более 25 млн руб.

Один из наиболее ярких подарков городу — открытие в ноябре на набережной реки Кан новой общественной локации. На ее благоустройство юбиляр выделил порядка 19 млн руб.

Именно такой подход к решению городских вопросов и сформировал особый микромир и атмосферу Зеленогорска. Поэтому и Новый год город встречает одной большой дружной семьей.

АО "ПО Электрохимический завод"