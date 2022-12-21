«Так можно в принципе остаться без высшего образования»

Россия, судя по всему, не будет спешить с выходом из Болонского процесса. В Минобрнауки назвали такое решение нецелесообразным. Кроме того, чиновники дали понять, что новая концепция уникальной российской системы высшего образования находится в стадии обсуждения. Весной профильный министр Валерий Фальков заявил, что Москва намерена покинуть европейский образовательный процесс и перейти на собственные принципы высшего образования. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в нынешней ситуации лучше избегать резких шагов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Россия все еще является членом Европейской культурной конвенции от 19 декабря 1954 года. Таким образом, полностью исключить ее из пространства высшего образования Старого Света невозможно. А это означает, что юридические основания для исключения страны из Болонского процесса отсутствуют. И если так, то выходить из него Российской Федерации в данный момент нецелесообразно.

Данное заключение Минобнауки, конечно, можно выдать за сенсацию. Но, по большому счету, такое развитие событий нетрудно было спрогнозировать. В конце мая глава ведомства Валерий Фальков заявил, что Россия намерена выйти из классово чуждого Болонского процесса и приступить к созданию собственной уникальной системы высшего образования.

Решение было воспринято с большим энтузиазмом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о полной поддержке депутатами подобных действий, а также о том, что необходимые законодательные поправки будут приняты немедленно. Впрочем, были и скептики — например, Дмитрий Медведев. Замглавы Совбеза назвал бессмысленным демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования.

Как бы то ни было, предложения относительно того, что придет на смену Болонскому процессу, чиновники обещали представить к концу года. И вот он наступил. Минобрнауки заявило, что ведет активные консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования. Поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.

В переводе на простой русский язык это означает, что все остается как есть. Тем более что намерение выйти из Болонского процесса объясняли тем, что не мы уходим, а нас оттуда выставляют. Но по факту получается, что нет. Как было сказано выше, есть конвенция, изменить ее нельзя, так что остаемся пока.

Что можно сказать, по логике вещей сначала нужно построить что-то новое, а затем уже ломать то, что не нравится. Потому что с этим самым новым может и не получится. И тогда есть риск остаться без высшего образования в принципе. Наверное, именно этим и следует руководствоваться, прежде чем делать красивые заявления на злобу дня. И это касается не только образования, но и многих других важных направлений экономики и общественной жизни, ибо, как говорится, ломать, не строить. В итоге министерство пошло по единственно верному пути и решило все-таки не торопиться. Вот и правильно, цена риска велика — если что пойдет не так, с кого спросить за провал? С чиновника, кого же еще.

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